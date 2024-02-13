Bünyamin Çiftçi, ilçe protokolünü ziyaret etti

31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve belirlenen SKM programları çerçevesinde ziyaretlerini sürdüren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Orhan Keskin’le birlikte ilçe protokolünü gezdi. Bugünkü saha ziyaretleri kapsamında Çayırova Kaymakamlığı’na giden Başkan Çiftçi, ilk olarak Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Önal’la sohbet eden Başkan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçe kaymakamımız Ahmet Önal’ı ziyaret ettik. Değerli kaymakamımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Kaymakam Ahmet Önal’ın ardından ziyaretlerini sürdüren AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Erhan Sarıdede ile birlikte Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Müftüsü İsmail Keskin, Çayırova İlçe Yazı İşleri Müdürü Bayram Ali Ünsür, Çayırova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Deniz Artumlu’yu ziyaret ederek, kolaylıklar dilerken misafirperverlikleri için de teşekkürlerini belirtti. Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Bülten