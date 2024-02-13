Çetinkaya: “Kapım Herkese Açık Olacak”

Mesut Çetinkaya ziyareti sırasında yapmış olduğu açıklamalarda; “Zor bir göreve talip oldum. Ahiretimi ortaya koydum. Rabbim beni şaşırtmasın. Benim amacım Karamürsel’e hizmet etmek, hiçbir çocuk aç yatmayacak, yırtık ayakkabı giymeyecek. Sizden ricam yardıma ihtiyacı olan herkesi bana bildirmeniz. Bunun vebali hepimizindir. Bana ulaşmak isteyenler 7/24 arayabilir. Ulaşmak isteyip de beni aramayana kırılırım.

Benim meclis üyelerim Karamürsel halkı olacak. Ben sizin dualarınızı istiyorum, oylarınıza talibim. Rabbim nasip ederse seçimi kazandığım gün bu defteri kapatıp, sosyal medyada bana hakaret eden herkesi ziyaret edip kucaklaşacağım. Kapım herkese açık olacak. Herkes eşit hizmet almaya devam edecek” dedi.

Sarıkum mahallesi sakinleri Mesut Çetinkaya ve ekibini karşılayarak, “Huzuru bozmaya gerek yok, bizleri ziyaret ederek onurlandırdığınız için teşekkür ederiz” dediler.

Kaynak: Bülten