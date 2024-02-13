Kullar Yaşam Merkezi’nde sona doğru

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak üzerinde mevcut olan Kullar Kültür Merkezi’nin modern tarzda dönüştürülmesini kapsayan projede sona geliniyor. Belediye Başkanı Başkan Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalarda binanın dış cephe montajı tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesi için çalışmalar da başladı. Çevre duvarı yapımı ve otopark alanlarının oluşturulmasını kapsayan çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

BAŞİSKELE’YE ÇOK YAKIŞACAK

Kocaeli’nin cazibe merkezi olarak her geçen gün nüfusu artan Başiskele’nin yeni sosyal ve yaşam alanı 4 bin 155 metrekare alanda, toplamda 1700 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilecek Başiskele’nin yeni yaşam merkezi modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye büyük katma değer katacak ve Başiskele’ye çok yakışacak.

SOSYAL VE KÜLTÜREL BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün alanı, 3 adet eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.

Kaynak: Bülten