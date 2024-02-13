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Bıyık: Darıca’ya modern kapalı pazarlar kazandıracağız

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bağlarbaşı Mahallesi’nde semt pazarını ziyaret etti ve pazarcı esnafıyla vatandaşların taleplerini dinledi. Darıca’da iki kapalı pazarı hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, önümüzdeki dönemde ilçeye modern yeni kapalı pazarlar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Bıyık: Darıca’ya modern kapalı pazarlar kazandıracağız mask
Bıyık: Darıca’ya modern kapalı pazarlar kazandıracağız
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Darıca’nın her köşesini karış karış gezen Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesi semt pazarını ziyaret etti. Alışveriş yapan vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla hasbihal eden Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Bıyık: Darıca’ya modern kapalı pazarlar kazandıracağız

VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Darıcalı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve bu anlayışla rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için modern kapalı pazarlar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve gelirken vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışacağız demiştik. Yazın güneşte kışın soğukta alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız için ve zor şartlar altında ürünlerini satmak için çalışan pazarcı esnafımız için Darıca merkezde ve Emek Mahallesi’nde iki tane kapalı pazarı hizmete açtık” dedi.

Bıyık: Darıca’ya modern kapalı pazarlar kazandıracağız

DARICA’YA YENİ KAPALI PAZARLAR KAZANDIRACAĞIZ

Darıca’daki kapalı pazarların sayısını arttırmak için çalışacaklarını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca merkezde ve Emek Mahallemizdeki kapalı pazarlar çok amaçlı olarak hizmet veriyor. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızın memnuniyet oranı çok yüksek. Önümüzdeki dönem için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Farklı mahallelerde de kapalı pazar yapmak ve Darıca’mıza yeni ve modern kapalı pazarlar kazandırmak istiyoruz. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Kaynak: Bülten

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13 Şub 2024 - 11:56 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

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