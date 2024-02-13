Lawal: Amokachi gibi, Okocha gibi olmak isterim

“GELDİĞİMDE EKREM BEY’İ SORDUM”



Genç Nijeryalı Emmanuel Lawal basın mensuplarına, “Future Pro diye bir futbol akademisi vardı. Asıl gelişimim orada olmuştu. Sonrasında başka bir akademiye gittim. Orada futbol oynamaya devam ettim. Zaten başkanlarda geldiğinde beni orada izledi. Buraya geldiğimde Ekrem Bey’i sormuştum. Kendisinin vefat ettiğini söylediler. Açıkçası burada öğrendim. İnanılmaz üzüldüm. Bu durum benim için ekstra bir motivasyon nedeni oldu. Kendimi daha sorumlu hissediyorum. Huzur içinde uyuması için burada elimden gelenin en iyisini yapıp kalıcı olmak istiyorum”



“KALICI OLMAK İSTERİM”



Kocaelispor’da kalıcı olmak istediğini ve Türk futbolunda efsane olan ülkesinin vatandaşlar Amokachi ve Okocha gibi burada adının kalıcı olmasını istediğini ifade eden Lawal, “Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Tam bir ev ortamı var. 9 numara da oynuyorum ama daha çok yardımcı santrafor gibiyim. Türkiye’ye gelen Nijerya efsaneleri var. Okocha ve Amokachi gibi isimler bizim ülkemizin yetiştirdiği önemli isimler. Ben de onlar gibi bu ülkede adımdan uzun yıllar söz ettirmek isterim” ifadelerine yer verdi.



