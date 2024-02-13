Âşık Veysel Türküleri Kervansaray’da yankılanacak

Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda “Âşık Veysel” temalı kış konseri düzenleyecek. 16 Şubat Cuma günü saat 20.00’da ücretsiz olarak düzenlenecek konserde, Türk Halk Ozanı Âşık Veysel’in birbirinden unutulmaz eserleri Şef Emrullah Erçelik yönetimindeki koro tarafından seslendirilecek. Konserde ayrıca özel konuk olarak ağırlanacak olan Türk halk müziği ses sanatçısı Celâl Bakar da solo performansları ile dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
VEYSEL BİRBİRİNDEN GÜZEL TÜRKÜLERİ İLE YAD EDİLECEK
Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenecek Âşık Veysel’i Anma Konseri, 16 Şubat Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Âşık Veysel’in en güzel türkülerinin seslendirileceği konsere tüm hemşehrilerini davetli olduğu söyledi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.