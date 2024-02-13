Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler 150 bin TL krediye başvurabilecek?

150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.

YAŞ ŞARTI AÇIKLANDI

Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: NTV