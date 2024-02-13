Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Ne kadar zam yapılacak?

Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinden gelecek haberlere çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye bayram ikramiyesinde artış olacağını açıklamıştı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması emeklileri heyecanlandırırken, ne kadar zam olacağına ilişkin çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emeklilere her yıl iki kere bayram ikramiyesi ödemiyor. Emekli ikramiyesi mevcut halinde 2 bin lira olarak uygulanıyor.

HANGİ OLASILIKLAR KONUŞULUYOR?

Emekli ikramiyeleri için ise farklı zam oranları konuşuluyor. Uzmanlara göre ikramiyelerin 5'er bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya yükselemesinin en güçlü ihtimal olduğunu belirtiyor.

Cumhuriyetin 100. yılı için tek seferlik 5 bin lira ikramiye verilmişti.

ZAM ORANI UYGULANABİLİR

Konuşulanlar arasında yüzde 49,25'lik zam oranının ikramiyelere de uygulanması bulunuyor. Bu durumda emekli ikramiyeleri 2 bin 985 liraya yükselecek. Toplam ödeme ise 5 bin 970 lira olarak gerçekleşecek.

2 bin liralık ikramiyeye yüzde 100 zam yapılması da senaryolar arasında yer alıyor. Böyle bir uygulamanın hayata geçmesi halinde ise emekliler 4.000 liradan iki sefer ödeme alacak.

9 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDENDİ

Geçen yıl emeklilere toplam 9 bin lira ikramiye ödendi. Geçen yıl iki bayramda toplam 4 bin lira ödeme yapılırken, 100.yıl nedeniyle tek seferlik 5 bin lira daha verilmişti.

Işıkhan, "Emeklilerimizin refahını artırmak için projelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 3-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.

Kaynak: NTV