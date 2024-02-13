Bu yıl Sevgililer Günü kutlaması daha da pahalı

ALIŞ FİYATIMIZ 80-85 TL’Yİ GEÇTİ

Çiçekçi Serkan Altun geçen yıl 40-45 liraya aldıkları bir gülü bu yıl 80-85 liradan aldıklarını söyledi. Geçen sene Sevgililer Günü’nün yaşanan depremler nedeniyle sakin geçtiğini ifade eden Serkan Altun, “Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle Sevgililer Günü oldukça sakin geçmişti. Bu yıl ise çiçek sayısı çok az ama talep çok fazla. Müşteri talebini elimizdeki az çiçekle karşılamaya çalışıyoruz ama bu durum çiçek fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı. Geçen yıl gülün tanesini 40-45TL’den alarak 60-70 TL’ye satabiliyorduk. Bu yıl bizim alış fiyatımız 80-85 TL bandını geçti.” dedi.

40-45 ÖN SİPARİŞTEN 10-12 ÖN SİPARİŞE GERİLEDİK

Bu yıl gülün fiyatı nedeniyle buketin içerisine sadece bir tane koyduklarını söyleyen Serkan Altun, şöyle konuştu:

“Yaşanan bu durum satış fiyatlarına da yansıdı. Beraberinde geçen yıl 10 gül satabiliyorken şimdi bir buket içerisine 1 gül serpiştiriliyor. Geçtiğimiz yıl ön siparişleri alır teslim etme telaşımıza başlardık ama bu yıl böyle bir yoğunluğumuz yok. 40-45 ön siparişten 10-12 ön siparişe geriledik. Bu düşüşün sebebi artan fiyatlarla insanımızın ürün alabilme gücündeki düşüş. Buradan vatandaşa da çağrımız olsun, çiçeğinizi online satış sayfaları üzerinden değil, kent esnafından alınız”