Musa Nizam’dan taziye ziyareti

KABRİNE GİTTİ
Yeşil siyahlı ekibe 2.ligde Play-Off şampiyonu olarak çıktığı sezonun devre arasında transfer olan ve geçen sezonun başında takımdan ayrılan Musa Nizam Karamürsel’deydi. Kocaelispor As Başkanı Merhum Ekrem Can’ın kabrini ziyaret eden Musa Nizam, Ekrem Can’ın kardeşleri Erol ve Erdinç Can’ı da ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serdar - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.