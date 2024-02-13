Musa Nizam’dan taziye ziyareti

KABRİNE GİTTİ

Yeşil siyahlı ekibe 2.ligde Play-Off şampiyonu olarak çıktığı sezonun devre arasında transfer olan ve geçen sezonun başında takımdan ayrılan Musa Nizam Karamürsel’deydi. Kocaelispor As Başkanı Merhum Ekrem Can’ın kabrini ziyaret eden Musa Nizam, Ekrem Can’ın kardeşleri Erol ve Erdinç Can’ı da ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti.