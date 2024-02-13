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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir." dedi.

Erdoğan, "Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir." dedi.

Erdoğan, "1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim. Vicdan sahibi ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarındaki 6 milyon mülteci için  can damarı olan ajansa (UNRWA) sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

# HER

13 Şub 2024 - 13:37 - Türkiye --- Okunma

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