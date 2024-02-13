Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, AK Parti eski İl Başkanı Mahmut Civelek ve dernek yöneticileri, İçişleri eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. İbrahimoğlu, Soylu’yu 25 Şubat günü Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek ‘Trabzon’un Kurtuluşu’ kutlamasına davet etti. Trabzonlu olan Soylu dernek yöneticilerine teşekkür ederek, davetiyeyi aldı.
Süleyman Soylu’yu Başiskele’ye davet ettiler
Kocaeli Trabzonlular Derneği, İçişleri eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’yu Başiskele’de düzenlenecek ‘Trabzon’un Kurtuluşu’ kutlamasına davet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.