Yolun karşısına geçmek isteyen gece bekçisi ağır yaralandı

Kaza, Kartepe Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan M.C'ye (64), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazanın meydana geldiği caddede incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan M.C'nin, mesai bitiminin ardından evine gitmek üzere iş yerinden çıktıktan hemen sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.C'ye hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı görüldü. Aynı zamanda, M.C'nin hafif ticari aracı fark ettikten sonra kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüde yer aldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - Yaya geçidi yok mu?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.