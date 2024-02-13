Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Şub 2024 - 14:06- Asayiş G:

Yolun karşısına geçmek isteyen gece bekçisi ağır yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kartepe ilçesinde mesai bitiminin ardından evine gitmek üzere iş yerinden çıkan gece bekçisi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen gece bekçisi ağır yaralandı
Yolun karşısına geçmek isteyen gece bekçisi ağır yaralandı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, Kartepe Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan M.C'ye (64), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazanın meydana geldiği caddede incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan M.C'nin, mesai bitiminin ardından evine gitmek üzere iş yerinden çıktıktan hemen sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.C'ye hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı görüldü. Aynı zamanda, M.C'nin hafif ticari aracı fark ettikten sonra kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüde yer aldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen gece bekçisi ağır yaralandı
Yolun karşısına geçmek isteyen gece bekçisi ağır yaralandı

Kaynak: İHA

# Kartepe, polis, araç

13 Şub 2024 - 14:06 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı mask
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
İş makinesinin tekeri ve kırıcı ucunu çalarken yakalandılar mask
İş makinesinin tekeri ve kırıcı ucunu çalarken yakalandılar
Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
2 ilçede 2 terör örgütü üyesi yakalandı mask
2 ilçede 2 terör örgütü üyesi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 218 gözaltı mask
Uyuşturucu operasyonlarında 218 gözaltı
Kasten yaralama suçundan 9 yıl hapisle aranıyordu mask
Kasten yaralama suçundan 9 yıl hapisle aranıyordu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL