Bakım ve onarım hizmeti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihale usulü bakım ve onarım hizmeti alacak. Araç ve İş Makineleri Bakım-Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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