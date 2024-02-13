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13 Şub 2024 - 14:31- Gündem G:

Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı

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Lastik İş Sendikası, daha önce yüzde 45 zam teklifinde bulunan Goodyear’ın işveren temsilcileri ile 4’üncü görüşme için masaya oturdu.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı mask
Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı
Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı
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Lastik İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor. Goodyear ile 3 görüşme tamamlanırken, son görüşmede işveren temsilcileri tarafından ilk 6 ay için yüzde 45 zam teklif edilmişti. Lastik İş Sendikası, Goodyear’ın teklifini kabul etmemişti.

Bugün Tryp By Wyndham Otel’de, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde 4’üncü görüşme için masaya oturuldu. Tüm lastik firmalarına aynı taslağı sunan Lastik İş, görüşmelere devam ediyor.

Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı
Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı

# İzmit

13 Şub 2024 - 14:31 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hak Var - Benim hakkımı yiyen,emeğimin karşılığını yiyen kim varsa bu dünyada öbür dünyada hakkım yakasında.Sırf torpilim yok diye kadroya almanız…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 15:19
01

Ha Gayret - Başkanım ne olursun şu sözleşme en kısa sürede %100 ile bitsin borçlar gıtrağa kadar dayandı lastiş işçiai geçinemiyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 15:12

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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