Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı

Lastik İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor. Goodyear ile 3 görüşme tamamlanırken, son görüşmede işveren temsilcileri tarafından ilk 6 ay için yüzde 45 zam teklif edilmişti. Lastik İş Sendikası, Goodyear’ın teklifini kabul etmemişti.

Bugün Tryp By Wyndham Otel’de, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde 4’üncü görüşme için masaya oturuldu. Tüm lastik firmalarına aynı taslağı sunan Lastik İş, görüşmelere devam ediyor.