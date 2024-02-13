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Cem Karaca'nın Gözyaşları vizyondan kaldırıldı

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Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi gösterimden kaldırıldı.

Cem Karaca'nın Gözyaşları vizyondan kaldırıldı mask
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Cem Karaca'nın son eşi İlkim Karaca vizyona giren 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. İlkim Karaca'nın belirlenen 3.5 milyon TL'lik teminatı mahkemeye yatırması halinde filmin gösteriminin durdurulmasına karar verilmişti.

Bu kararın ardından Cem Karaca'nın Feride Balkan'dan olan oğlu Emrah Karaca düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti.

"Babamın eserlerine ait hakların 4'te 3'ü bana ait. Bu şahıs kendisine ait olan 4'te 1 hakkını 2018 yılında bir müzik şirketine sattı. Buna rağmen yapımcılarımız kendisiyle görüştü ancak 16 milyon TL para talebi kabul edilmeyince agresifleşti. Tedbir kararıyla 90 milyonluk bütçeyle hayata geçirilmiş bu iş için bu şahıs 3.5 milyon TL yatırırsa film gösterimden kalkacak. Bu teminat hangi zararı karşılayacak?"

Ve İlkim Karaca'nın mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırması sonrası film vizyondan kaldırıldı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca'nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: NTV

# para

13 Şub 2024 - 14:36 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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