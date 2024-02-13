H.Hızır Şafakspor penaltılarda güldü

DERİNCE GB ÖNE GEÇTİ

İlk turda Sultan Orhanspor’u 5-1 yenen Derince GB, yarı finalde Hacı Hızır Şafakspor ile karşılaştı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarının hemen başında Derince GB, Yaselma Mutlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole H.Hızır Şafakspor’da Ali Efe cevap verdi, skor 1-1 oldu. Maçın normal süresi de bu skorla bitti. Penaltı atışlarında H.Hızır Şafakspor 5’de 4 attı. Derince GB’de ise Ömer Faruk ve Yusuf Sezer penaltıları kaçırdı, 4’de 2 yaptı, son penaltıya gerek kalmadı. H.Hızır Şafakspor, Mustafa Efe, Mustafa Çalışkan, Gökhan Kılıç ve Kayra Efe’nin penaltıdan attığı gollerle 4-2 galip geldi.