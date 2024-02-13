H.Hızır Şafakspor penaltılarda güldü

DERİNCE GB ÖNE GEÇTİ
İlk turda Sultan Orhanspor’u 5-1 yenen Derince GB, yarı finalde Hacı Hızır Şafakspor ile karşılaştı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarının hemen başında Derince GB, Yaselma Mutlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole H.Hızır Şafakspor’da Ali Efe cevap verdi, skor 1-1 oldu. Maçın normal süresi de bu skorla bitti. Penaltı atışlarında H.Hızır Şafakspor 5’de 4 attı. Derince GB’de ise Ömer Faruk ve Yusuf Sezer penaltıları kaçırdı, 4’de 2 yaptı, son penaltıya gerek kalmadı. H.Hızır Şafakspor, Mustafa Efe, Mustafa Çalışkan, Gökhan Kılıç ve Kayra Efe’nin penaltıdan attığı gollerle 4-2 galip geldi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.