Başkan Aygün, GTÜ Rover Takımı’nı Konuk Etti

Geleceğin problemlerine robotik çözümler üretmek için Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri tarafından kurulan Rover Takımı, uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla ses getirmeye devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptıkları başarılı çalışmalarla örnek olan Gebze Teknik Üniversitesi Rover Takımı öğrencileri Selin Fedakar, Burak Balkan, Berkant Ankaz, Mehmet ve Umut Tekin’i makamında konuk etti. Gençlerin yaptıkları çalışmalardaki son durumla ilgili detaylı bilgiler alan Başkan Aygün, başarılı öğrencileri bir kez daha tebrik etti.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.