Başkan Aygün, GTÜ Rover Takımı’nı Konuk Etti

Geleceğin problemlerine robotik çözümler üretmek için Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri tarafından kurulan Rover Takımı, uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla ses getirmeye devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptıkları başarılı çalışmalarla örnek olan Gebze Teknik Üniversitesi Rover Takımı öğrencileri Selin Fedakar, Burak Balkan, Berkant Ankaz, Mehmet ve Umut Tekin’i makamında konuk etti. Gençlerin yaptıkları çalışmalardaki son durumla ilgili detaylı bilgiler alan Başkan Aygün, başarılı öğrencileri bir kez daha tebrik etti.

Kaynak: Bülten