Kocaeli Taşköprülüler Derneğinden Balıkçı’ya tam destek

Körfez Belediye Başkan adayı Tayfur Balıkçı, Kocaeli Taşköprülüler Derneğini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete Kocaeli Milletvekili Harun Yıldız, Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, Kocaeli eski Milletvekili ve İzmit eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, Körfez İlçe eski Başkanı Bülent Yıldız, CHP SKM Başkanı Tuğman Kayalı, Körfez Belediye Meclis Üyesi Erkan Uygun, Körfez Bağımsız Milletvekili Fevzi Canbaz, İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli, ilçe yönetimi ve teşkilat yönetimi katıldı.

Dernek olarak kuruldukları günden beri ilkelerinden ve yerli duruşlarından taviz vermediklerini belirten Sönmez, bu doğrultuda çeşitli bedeller ödediklerini ancak çizgilerini hiç bozmadıklarını ifade etti. Kocaeli Taşköprülüler Derneği'nin her geçen gün büyüdüğünü ve desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Sönmez, Tayfun Balıkçı'ya başarılar diledi.

TAYFUN BALIKÇI, BAŞKAN YASİN SÖNMEZ VE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, Kocaeli Taşköprülüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez ve yönetimine teşekkür etti. Balıkçı, hemşerilerinin desteklerini ve güvenlerini kazanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: Bülten