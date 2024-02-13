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13 Şub 2024 - 15:01- Asayiş G:

Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütüne operasyonda 47 gözaltı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde liderliğini Uğur Özgen’in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonda balta, kılıç, silahlar ve 175 bin 920 lira ile 5 bin 765 dolar ele geçirildi.

Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütüne operasyonda 47 gözaltı
Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütüne operasyonda 47 gözaltı
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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE BASKIN YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Kafes 39’ operasyonu kapsamında Gebze’de liderliğini Uğur Özgen’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Gece saatlerinde Özel Harekat polisleri ile operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda isimleri geçen 3 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi.

Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütüne operasyonda 47 gözaltı

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Binaların çatılarına kadar her yerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 18 adet tabanca, 4 adet tüfek, 1349 adet mermi, 17 adet tüfek kartuşu, 11 adet şarjör, 15 adet kılıç, sustalı bıçak ve kesici alet, 1 adet lazer silah aparatı, 175 bin 920 lira, 5 bin 765 dolar, 2 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınanların sorgusu devam ederken, emniyetteki işlemerin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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13 Şub 2024 - 15:01 - Asayiş --- Okunma

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