Memleket Partisi Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 79 belediye başkan adayını açıkladı. İnce, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik partisinin çalışmalarına ilişkin bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bazılarının devletin, bazılarının da belediyelerin imkanlarıyla seçim kampanyası yaptıklarını söyledi.

Partisinin belediye başkan adaylarına verecek 1 lira paraları bulunmadığını ifade eden İnce, "Hatta bugün sizden bir isteğimiz var" dedi ve genel merkeze bağışta bulunulmasını istedi. Memleket Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Çayırova İlçe Başkanı Ünal Karasağız oldu. 2023 genel seçimlerinde Memleket Partisi’nden Kocaeli Milletvekili adayı olan Ünal Karasağız, bu kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi