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13 Şub 2024 - 15:21- Gündem G:

28 gündür haber alınamayan kadın: Ölüm tehdidi alıyorum

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İzmit’te, 46 yaşındaki Zeynep Büber ve iki küçük çocuğundan 28 gündür haber alınamazken, yakınları Müge Anlı’ya çıkarak yardım istemişti. Zeynep Büber ve çocukları bulundu. Zeynep Büber, eşi Ali Büber’in kendisiyle ilgili söylediği her şeyin iftira olduğunu söyleyerek, "Ali’nin ölüm tehdidinden dolayı koruma ve uzaklaştırma kararı aldım" dedi.

28 gündür haber alınamayan kadın: Ölüm tehdidi alıyorum mask
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İzmit’te ikamet eden Zeynep Büber ile 6 yaşındaki kızı Naz Büber ve 7 yaşındaki oğlu Yiğit Büber, 15 Ocak tarihinde kayıplara karıştı. Anne ve çocuklarından 28 gündür haber alınamıyordu. Zeynep Büber’in Amerika’da TIR sürücülüğü yapan eşi Ali Büber'in, Amerika’dan geleceği 16 Ocak tarihinden önce ortadan kaybolması dikkat çekti. 

PSİKOLOJİK TEDAVİ İÇİN AİLESİNİN YANINA İZMİT’E GELMİŞ

Eşi ve çocuklarına bir türlü ulaşamayan Ali Büber ile Zeynep Büber’in babası Mehmet dün ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Zeynep Büber'in 4 yıl önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle babasının yanına İzmit’e gelerek kendisine ev tuttuğu öğrenildi.

UMRE KONUSUNDA TARTIŞMIŞLAR

Eşi Zeynep Büber’in psikolojik tedavi gördüğünü, son zamanlarda ilaçlarını kullanmadığını söyleyen Ali Büber, “Eşimle Amerika’da tanıştık ve evlendik. Bu evliliğimizden de 7 yaşında Yiğit, 6 yaşında Naz isimli kızımız var. Ancak psikolojik rahatsızları nedeniyle İzmit’e babasının yanına geldi. İzmit’te kendisine ev tuttuk, bende sık sık geliyordum. En son kendisiyle ‘Umre’ye götürmek’ nedeniyle tartıştık. Bana ’10 kişilik Umre grubu oluşturduk, Umre'ye gideceğim’ dedi. Bu nedenle tartıştık, bende sert tepki gösterdim. Çünkü kendisine zaten götüreceğimi söyledim ama o kendi kafasına göre bir şey yapınca kızdım” dedi.

KAYIP ANNE VE ÇOCUKLAR BULUNDU

Zeynep Büber ve iki çocuğu dün İstanbul Üsküdar’da görüldü. Programa katılan bir kadın, anne ve iki çocuğunun görüntüsünü çekti ve onunla konuştuğunu ifade etti. Bugün canlı yayına bağlanan Zeynep Büber, eşi Ali Büber’in kendisiyle ilgili söylediği her şeyin iftira olduğunu söyleyerek, "Eşim Ali beni aramaya gelmiş. İftira atıyor. Ali’nin ölüm tehdidinden dolayı koruma ve uzaklaştırma kararı aldım. Ben yakınlarımla kalıyorum, beni aramasın" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, ifade, İzmit, İstanbul, HER

13 Şub 2024 - 15:21 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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