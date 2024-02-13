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13 Şub 2024 - 15:19- Gündem G:

Goodyear zam teklifini yüzde 50’ye çıkardı sendika kabul etmedi

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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı işletmelerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde Goodyear dördüncü oturumda daha önce verdiği yüzde 45 oranındaki zam oranını revize ederek yüzde 50’ye çıkardı. Ancak sendika bu zammın işçilerin alım gücünü yükseltmeyeceğini belirterek kabul etmedi.

Süriye Çatak Tek
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Goodyear zam teklifini yüzde 50’ye çıkardı sendika kabul etmedi
Goodyear zam teklifini yüzde 50’ye çıkardı sendika kabul etmedi
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DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

Goodyear zam teklifini yüzde 50’ye çıkardı sendika kabul etmedi

GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU

Goodyear işletmesinde süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu yaklaşık 1 saat sürdü. Bir saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Goodyear işletmesi ile bugün güzel bir görüşme yaptık. Görüşmeler bağıtlanmamış olsa bile önümüzdeki günlerde sözleşmenin bitmesi için kendilerine değerlendirmelerde bulunduk. Bugün yaptığımız görüşmelerde bugün üretim işçilerinde 4 madde destek hizmetlerinde ise 2 madde üzerinde anlaşma vardık.

Goodyear zam teklifini yüzde 50’ye çıkardı sendika kabul etmedi

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Goodyear işletmesi sosyal haklarla ilgili teklifini yüzde 70’ten yüzde 75’e çıkardı. Ücretlerde ilk 6 ay yüzde 50 oranında zam teklifini masaya getirdi. Bu zamları biz hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi kendilerine ifade ettik. Ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bu rakamların bizim kafamızdaki rakamlara yaklaşmadığını söyledik. 22 Şubat’a saat 14.00’te tekrar görüşeceğiz. Goodyear işletmesinin yaklaşımını samimi buluyoruz. Ancak sosyal haklar ve ücret maddeleri ile ilgili aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlara bu toplu iş sözleşmesini bitirme iradesi ile masaya oturmaları gerektiğini söyledik.

ZOR BİR SÜREÇ

Umut ediyorum toplu iş sözleşmesinde orta yolu bulur ve masada bitiririz. Onlar bizim biz de onların taslağını direk kabul etmedik ve müzakereler devam ediyor. Lastik görüşmeleri zor geçiyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Sektör ve biz de dikkatli adım atmaya çalışıyoruz. Önemli olan fabrikada çalışan arkadaşlarımızın satın alma güçlerini yükseltmek. Enflasyon dahil hiçbir verinin doğru olmayan bir ortamında çalışan arkadaşlarımızın kazanmasını istiyoruz” dedi.

# Goodyear, Lastik-İş Sendikası, Alaaddin Sarı, ifade, Kocaeli, İzmit, sosyal, direk, Ulaş Yıldız, Ceren Özel, işçi, Zam

13 Şub 2024 - 15:19 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(25)
28

Gececi - Yorumları okuduğum zaman buraya yazanlarin bir çoğu sözleşme nedir nasıl yapılır haberleri yok. Boş boş yorumlar yazıyorlar. Hadi greve cikalim dense bir tanesi bile buna cesaret edemez. Bence susun ve sabırlı bir şekilde beklemeyi ogrenin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 18:16
26

Tablo - Ara zam alınmadı ve hala orta yol deniliyor hakkımı helal etmiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:56
24

Lastik Iscisi - Arkadaşlar başkanın son açıklamalarını okudunuz mu biz de is verenin taslağını kabul etmedik onlarda bizim taslağimizi diyor aslında ip ucunu veriyor

%60 la biter bu sözleşme dengeleride korumamız lazım diyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:55
23

Sabır Taşı Çatlar - Bıçak kemiğe dayandı işçi bu tiyatroya dur der bizim aklımızla oynamayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:54
22

Yazarcizer - Lastik İşcisi tarihi bir sözleşme imzalayacak . Lastik İşcisi taslaktan memnun. Trolluk yapmasin kimse. Lastik İşcisi dimdik sendikasının genel başkanının arkasinda.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:47
20

Şakir - çookk yıllar önce,, bir çoğunuz o fabrikada çalışmıyordu bile,, o zaman başlayan da emekli olmuştur,, şimdiki kocaeli büyükşehir eski izmit belediyesi 150-170 tl alırken,, lastik sektörü anlaşma yaptığında 400 tl almıştı,,, gelinen nokta ortada....o zamanlar belediyemi az alıyordu,, lastik mi çok zam almıştı finansçıların meselesi,, şimdiki rakamlar ortada... inş herkes istediğini alır...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:41
19

Bu Ne Demek - Sendika daha ne istiyor? Fabrikayı üstünüze mi yapsınlar?

Yanıtla . 0Beğen . 10Beğenme 13 Şubat 17:33
25

İşçi - @Bu Ne Demek 19 nolu yoruma cevabı: Senin üstüne işçiler olarak biz bı yaparız görürsün eskisi gibi vali maaşı istemiyoruz kardeşim enazindan 50 bin lira maaş istiyoruz ne oldu zorunami gitti dışardaki maaş ortalaması bile 30 un üstünde eskiden memur fabrikalara girmek için can atardı şimdi en kötü bu fabrikalar oldu oyuzden boş konusupta insanlari küfür günah sahibi yapma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:55
17

Asgari 3 Kati Yapar - Saat ücretleri sanırım 160 tl %50 koydun mu baya yapıyor..sonucta en yüksek maaşı kocaeli de lastik fabrikaları alıyor

Yanıtla . 0Beğen . 7Beğenme 13 Şubat 17:25
27

İşçi - @Asgari 3 Kati Yapar 17 nolu yoruma cevabı: 139 TL kardesim ama şuanda olması gereken rakam aslinda 350 TL %100bile alsan 278 yapıyor eskiden öyleydi en yüksek maaş lastik iscisiydi ama şuanda maalesef öyle değil bizim şuanda aldığımız paralari veren çok firma var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:57
16

İzmitli4141 - Taslak geri çekilsin revize edilsin.taslak tamamını alsak nolcak bu saatten sonra.ramazana parasız girip bide üstüne 90 alırsak yazıklar olsun

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:17
14

Pirelli - Lastik işçisinin bu halde olmasının sebebi sendikadiır.otuz yıldır ordalar durum ortada kendileri krallar gibi yaşıyorlar. İşçi hiç umurlarinda bile değil.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:06
13

Goodyear - Güzel bir görüsme oldu demek vayy bee istenilen Tiyatro tam gaz devam desene ya varya and olsun ki hesap veremeyeceksiniz bu kadar ah var üzerinizde hani Disk in secimine kendi yandaslarinizi götürdünüz ya hani daha 1 ay önce kadroya kalan kisiler gibi Dunya yerinden oynar isciler birlik olsa v.s ya komiksiniz komik dilerim Allah tan ej kisa zamanda tum kirli camasirlarinizi ortaya cikarir

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:54
12

4141 - BAŞKANIM SAKİN KABUL ETMEYİN BU İSCİYİ HAYAL KİRİKLİGİNA UGRATMAYİN SİZE GUVENİYORUZ KİMSE BU İSCİYİ HAFİFE ALAMAZ KONU BU SEFER COK CİDDİ EKMEK EKMEK EKMEK

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:52
09

Brisa’lı - Başkanım çok iyi teşekkür ederiz.Zaten torpilli olduğumuz için çok bile

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:51
08

Kimseyi Ilgilendirmez - Sanki dersin açık arttırmadayız +5 +5 +5 ne zaman bitecek bu sözleşme bu 5 ler ile hergün açıklanan taslak ile alacağımız para çürüyor, garibanın halinden gariban anlar maalesef bu Türkiye Cumhuriyeti devletinde hangi kurum veya kuruluş olursa olsun işçinin hakkı gözetilmiyor, herşeye%300 zam gelmiş biz 2 sene sonra%100 alsak ne olur,ey işveren senin işini yapan işçinin zammını konuşuyorsun +5 lerle bizimle dalga geçme Pirelli, brisa,Goodyear biraz insan olun adam olun iş reklama geldiğinde hepiniz en öndesiniz verin adam akıllı teklifinizide sendikayıda bizide şaşırtın hatta gerekirse taslağın üzerine çıkın

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:48
07

İşçi - Ne orta yolundan bahsediyorsun sen taslağı alıcaksınız işinizi yapın bizim üzerimizden aldığınız parayı hakedin

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:45
05

Kocaelili - Bir alış veriş 4 5 milyarı buluyor eve giren şeker çay zeytin peynir deterjan bunları hesaba katarsanız verilen yüzde yüz anca kurtarir belki.ben gecinebilcegim maaşı istiyorum eskiden hayat yasiyormuşuz şimdi nefesimiz bile fazla geliyor.Allah için haklarimizi ezdirmeyin işveren kar marjini göruyoruz trilyonlar oynuyor bize de verin artık herkes ev gecindiriyor.

Yanıtla . 21Beğen . 3Beğenme 13 Şubat 16:29
04

Delikanlı - Başkanım herkes eksi 30 eksi 50 binde kredi kartları patladı senin kafanda ki rakamı boşver işçinin ağzından çıkan rakama bak üç hane diyoruz başka birşey demiyoruz o bile kurtarmıyor

Yanıtla . 22Beğen . 1Beğenme 13 Şubat 16:29
21

İsyan - @Delikanlı 04 nolu yoruma cevabı: Her ay faiz ödüyorum artı paralara bu sıkıntıya bizi sokan iş verenler utanmıyorsunuz da dalga geçer gibi teklifler veriyorsunuz yaptığınız ciroları karları bu işçi kazandırıyor size unutmayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:46
03

Lee - Orta yol demişsiniz başkanım hangi orta yol?Veya ne istedinizde hala orta yol diyorsunuz?Lastik işçisi taslaktan memnun değil yangından mal kaçırır gibi sözleşme yapılmasını istemiyor.Mücadele diyorsunuz her sözleşme 1 saat gibi kısa süre sürüyor bumu mücadele?Veya mücadele dediğiniz otellere toplantılara seçimlere kendi yandaşlarınızı çagırıp işçiler birlik olsa diye zıplamakmı?Lastik işçisi 22 23 bin tl maaş alıyor en düşük emekli maaşı 42 bin taslak geri çekilmesi gerekiyor bu işçi normal fabrikaların işçisi gıbı oldu maaşıyla sosyal haklarıyla herşeyiyle geride kaldı ama siz hala orta yol diyorsunuz.Biz orta yol istemiyoruz taslak geri çekilsin istiyoruz bürüt ücretle şişirilmiş maaş algısını artık istemiyoruz ne maaş maaş ne sosyal haklar sosyal hak bunlarıda en iyi siz biliyorsunuz bu sözleşme imzalansa bile yine enfilasyona ezileceğiz %100 istenip orta yol dememelisiniz bu taslak geri çekilmeli 2022 sözleşmesindede aynısı yapıldı 2023 te ara zam istenmedi bütün fabrıkalar bütün işçi sektörlerı ara zamlar verirken lastik işçisi ara zam alamadı neden???sözleşme beklensin denildi neden?? durum ortada istenilen yine düşük zam sosyal haklar komik rakamlarda yılbaşlarında bir avuç çereze devam ...Allah bu işçinin yardımcısı olsun..

Yanıtla . 30Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:19
02

Bitik Işçi - Başkan ne diyor beyler “Umarım toplu sözleşmede orta yol bulunur ve masada biter.”Beyler bu sözleşme max %75 biter hayırlı uğurlu olsun.Kimse hayal kurmasın %100 falan diye lastik işçisi artık piyasa işçisidir.Lastik işçisi artık memurdur,hizmetlidir,imamdır vaizdir güvenliktir .İnadaına lastik iş inadına Sarı

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 13 Şubat 16:17
01

İzmitli - Valla başkanım ilk 6 ay % 100 bile alsak bizi kurtarmıyor malesef ezildik gittik hemde öyle böyle değil artık ben dahil bir çok arkadaşında iyi maaş üzerine pek bir ümidi yok fabrikada toplu sözleşme havası bile yok işci küsmüş hayata biz Temmuz'da ara zam alıcaktık malesef almadık o ara zam bize sımdı hediye gibi olucaktı. Benim net maaşım 3.5 4 asgari ücret olmalı ki ben bir tanesiyle kira 1 tanesiyle cocuk masrafı mutfak fatura masrafı diğer kalanıylada eşimin ve kendimin masraflarını anca karsılarım malesef gerçekler böyle bu ülkeyi bu hale getirenler utansın ne diyim.

Yanıtla . 39Beğen . 7Beğenme 13 Şubat 15:35
18

Hesabı Kabarik - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Başka Bi arzun varda söyle

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 13 Şubat 17:33
15

İzmitli - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Biz bu ülkenin patronuyuz hangi sektör olursa olsun işci bu ülkenin lokomotifidir en kıymetlisidir. Ama değer bilen yok en büyük vergi işciden toplaanır işci yıpranır sakat kalır zehirlenir hatta ölür bizim iş arkadaşımız aç karnına öldü ulan sırf makina durmasın iş yetiştirelim diye adam sabahın 7 sinde yemeğini bile yiyemedi ne anlatıyorsun troll sen biliyormusun ben günde kaç çeşit kimyasalı afiyetle gelmedikleri

ne anlatıyosun işine bak hadiii emekli olanların yarısı kanser biz bu fabrıkalara kara kaşına kara gözüne gelmedik parası iyi olduğu için geldik hakkımızdır. Çoluk çocuğumuzu ileride rahat okutmak için yatırım bile yapamıyoruZ

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:07
10

Sa - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: 4 asgari ücret mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:52
06

Ekonomi Dünyası - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: birazda senin yüzün kızarsın geçmişte en yüksek sözleşmeyi yaptık en yüksek ücreti aldık diye havanızdan geçilmiyordu o gün çok yüksek aldığınız aylıklar zaman geldi enflasyonu hoplattı sadece sizdede olmadı bazı başı çeken sektörlerde vardı bu gün bedduayı otur kendine yap birazda ekonomi dünyasından bilgilenme yap

Yanıtla . 1Beğen . 14Beğenme 13 Şubat 16:32
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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