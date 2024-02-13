Goodyear zam teklifini yüzde 50’ye çıkardı sendika kabul etmedi

DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU

Goodyear işletmesinde süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu yaklaşık 1 saat sürdü. Bir saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Goodyear işletmesi ile bugün güzel bir görüşme yaptık. Görüşmeler bağıtlanmamış olsa bile önümüzdeki günlerde sözleşmenin bitmesi için kendilerine değerlendirmelerde bulunduk. Bugün yaptığımız görüşmelerde bugün üretim işçilerinde 4 madde destek hizmetlerinde ise 2 madde üzerinde anlaşma vardık.

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Goodyear işletmesi sosyal haklarla ilgili teklifini yüzde 70’ten yüzde 75’e çıkardı. Ücretlerde ilk 6 ay yüzde 50 oranında zam teklifini masaya getirdi. Bu zamları biz hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi kendilerine ifade ettik. Ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bu rakamların bizim kafamızdaki rakamlara yaklaşmadığını söyledik. 22 Şubat’a saat 14.00’te tekrar görüşeceğiz. Goodyear işletmesinin yaklaşımını samimi buluyoruz. Ancak sosyal haklar ve ücret maddeleri ile ilgili aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlara bu toplu iş sözleşmesini bitirme iradesi ile masaya oturmaları gerektiğini söyledik.

ZOR BİR SÜREÇ

Umut ediyorum toplu iş sözleşmesinde orta yolu bulur ve masada bitiririz. Onlar bizim biz de onların taslağını direk kabul etmedik ve müzakereler devam ediyor. Lastik görüşmeleri zor geçiyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Sektör ve biz de dikkatli adım atmaya çalışıyoruz. Önemli olan fabrikada çalışan arkadaşlarımızın satın alma güçlerini yükseltmek. Enflasyon dahil hiçbir verinin doğru olmayan bir ortamında çalışan arkadaşlarımızın kazanmasını istiyoruz” dedi.