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13 Şub 2024 - 15:36- Siyaset G:

En iddialı adayları buluşturan açılış

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Nutat Çikolatanın yeni şubesinin açılışına İzmit Belediyesi’nin en iddialı başkan adayları Fatma Kaplan Hürriyet ile Muharrem Tutuş katıldı.

Muhammet Emin Can
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En iddialı adayları buluşturan açılış
En iddialı adayları buluşturan açılış
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SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE KAPATMIŞTI

Sağlık sorunları yaşayan Fatma Keskiner, 2022’nin haziran ayında, İzmit Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Sokak’ta hizmet verdiği Doy-Çık Lokantası’nı kapatmak zorunda kalmıştı. Boş kalan dükkânı nasıl değerlendireceğini düşünen Keskiner, Fatih Aysel’in sahibi olduğu Nutat Çikolata’nın bayiliğini alarak işletmenin bir şubesini boş kalan dükkâna açmak için hazırlıklara girişti.

En iddialı adayları buluşturan açılış

ODA BAŞKANLARI VE SİYASİLER YER ALDI

L şeklindeki dükkân çikolatacıya dönüşürken ikiye bölündü, Çinili Sokak tarafındaki bölüm yeni işletme için hazırlandı. Tüm işlemlerin tamamlanmasıyla dün, işletmenin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu, AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, esnaf oda başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut katıldı.

En iddialı adayları buluşturan açılış

İKİ RAKİP BİR ARADA

Dualar eşliğinde açılan şubenin kurdelesini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki rakibi AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş birlikte kesti. Açılışta ortaya çıkan bu görüntüler, ‘siyasette özlenen manzaralar’ yorumlarına neden oldu.

En iddialı adayları buluşturan açılış

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13 Şub 2024 - 15:36 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Gülümse İzmit - Başkanımız her zamanki gibi güler yüzlü. 8)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:39
02

. - Yine Fatma başkan İzmit'i gülümsetir ama meclis çoğunluğu akp'de olmamalı çünkü onlara laf anlatmak deveye hendek atlatmak kadar zor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:09
01

Dipnot - Rakip mi fotografa bakin Allah aşkına muharrem reisin karsisindaki kilicdaroglu gibi özgüven sifir simdiden sonucu kabullenmis....

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 13 Şubat 16:11
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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