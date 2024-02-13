En iddialı adayları buluşturan açılış

SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE KAPATMIŞTI
Sağlık sorunları yaşayan Fatma Keskiner, 2022’nin haziran ayında, İzmit Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Sokak’ta hizmet verdiği Doy-Çık Lokantası’nı kapatmak zorunda kalmıştı. Boş kalan dükkânı nasıl değerlendireceğini düşünen Keskiner, Fatih Aysel’in sahibi olduğu Nutat Çikolata’nın bayiliğini alarak işletmenin bir şubesini boş kalan dükkâna açmak için hazırlıklara girişti.
ODA BAŞKANLARI VE SİYASİLER YER ALDI
L şeklindeki dükkân çikolatacıya dönüşürken ikiye bölündü, Çinili Sokak tarafındaki bölüm yeni işletme için hazırlandı. Tüm işlemlerin tamamlanmasıyla dün, işletmenin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu, AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, esnaf oda başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut katıldı.
İKİ RAKİP BİR ARADA
Dualar eşliğinde açılan şubenin kurdelesini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki rakibi AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş birlikte kesti. Açılışta ortaya çıkan bu görüntüler, ‘siyasette özlenen manzaralar’ yorumlarına neden oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Gülümse İzmit - Başkanımız her zamanki gibi güler yüzlü. 8)
. - Yine Fatma başkan İzmit'i gülümsetir ama meclis çoğunluğu akp'de olmamalı çünkü onlara laf anlatmak deveye hendek atlatmak kadar zor
Dipnot - Rakip mi fotografa bakin Allah aşkına muharrem reisin karsisindaki kilicdaroglu gibi özgüven sifir simdiden sonucu kabullenmis....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.