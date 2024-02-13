En iddialı adayları buluşturan açılış

SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE KAPATMIŞTI

Sağlık sorunları yaşayan Fatma Keskiner, 2022’nin haziran ayında, İzmit Tepecik Mahallesi Feridun Özbay Sokak’ta hizmet verdiği Doy-Çık Lokantası’nı kapatmak zorunda kalmıştı. Boş kalan dükkânı nasıl değerlendireceğini düşünen Keskiner, Fatih Aysel’in sahibi olduğu Nutat Çikolata’nın bayiliğini alarak işletmenin bir şubesini boş kalan dükkâna açmak için hazırlıklara girişti.

ODA BAŞKANLARI VE SİYASİLER YER ALDI

L şeklindeki dükkân çikolatacıya dönüşürken ikiye bölündü, Çinili Sokak tarafındaki bölüm yeni işletme için hazırlandı. Tüm işlemlerin tamamlanmasıyla dün, işletmenin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu, AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, esnaf oda başkanları ile Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut katıldı.

İKİ RAKİP BİR ARADA

Dualar eşliğinde açılan şubenin kurdelesini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki rakibi AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş birlikte kesti. Açılışta ortaya çıkan bu görüntüler, ‘siyasette özlenen manzaralar’ yorumlarına neden oldu.