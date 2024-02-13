Rumeli Türkleri’nde yeni başkan Hasan Pehlivanoğlu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’ndeki genel kurulda derneğin mevcut başkanı Recep Altıntip, başkanlığa aday olmazken tek aday Hasan Pehlivanoğlu derneğin yeni başkanı seçildi. Yaklaşık 700 üyesi bulunan derneğin genel kurulunda

15 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu ve 5 kişilik onur kurulu üyeleri de belirlendi. Derneğin genel kurulunu MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Turp, YRP İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, Bağımsız İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Can, STK temsilcileri de yerinde takip etti.

Rumeli Türkleri Derneği’nin yeni başkanı Hasan Pehlivanoğlu(solda); eski başkan Recep Altıntip ile birlikte.

Kocaeli Sivil Toplum Merkezi’nde yapılan genel kurulu siyasiler, STK temsilcileri de takip etti.

RUMELİ TÜRKLERİ DERNEĞİ YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU: Hasan Pehlivanoğlu, Alptekin Cevherli, Mahir Dokuzlar, Alpaslan Şimşek, Ayşe Alparslan, Serdar Kayıhan, Seda Sevilen, Erol Uyguç, Semih Şengöz, Ayten Bayraktar, Ali Adalı, Semanur Kaynak, Şehbal Akdağ, Elez Yılmaz, İsmail Günay

DENETİM KURULU: Hasan Bayraktar, İsmet Günay, Hamit Taşkıran

ONUR KURULU: İsmail Kalkandelen, Süleyman Resul Pinga, Bekir Kurt, Sultan Yıldız, Ramazan Yıldız