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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Şub 2024 - 15:57- Türkiye G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: "İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: "İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor" mask
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"İsrail, bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir." diye konuşan Erdoğan, "İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı. Bölgede barış ve kalkınmaya giden yolun bağımsız Filistin'in kabülünden geçtiğini de dile getiren Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Konuşunmasında dünya barışı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkündür. Buna tüm insanlığın ihtiyacı vardır. Ancak dünyamız değişim, gerilim, krizler ve kimi yerlerde çatışmaların birbirlerini tetiklediği alacakaranlık kuşağından geçiyor." dedi.

İsrail'in yıkımdan ve katliamdan vazgeçmediğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgal artarak devam ediyor. İsrail, bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün büyüyen ekonomisi ile, güçlü altyapısı ile, uluslararası alanda artan etkinliği ile, savunma alanındaki atılımları ile kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğin Türkiyesini inşa ediyoruz.

Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmada mücadelemizi azimle sürdürdük. Yaklaşık 4 milyon sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Etrafi ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugüne gelmesi kolay olmadı. Her başarının arkasında büyük bir emek var.

YEREL SEÇİM MESAJI

48 gün sonra 18. zaferimizi elde edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi şimdi de insan i,çin ancak emeğinin karşılığı varıdr inancıyla çalışmalarımızı çok yoğıun çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz insanı yaşatarak insana dokunarak insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık, büyüttük, güçlendirdik. Bizim siyasette varlık gayemiz geride hayırla, şükranla güzel bir miras bırakmaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar yılmadan, durmadan, dinlenmeden koşturacağız.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR"

Daha adil bir dünya mümkündür. Buna tüm insanlığın ihtiyacı vardır. Ancak dünyamız değişim, gerilim, krizler ve kimi yerlerde çatışmaların birbirlerini tetiklediği alacakaranlık kuşağından geçiyor.

Covid-19 salgınında bunun sağlık boyutuna şahitlik ettik. Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsıldık. Bu savaş zaten ciddi belirsizliklerle boğuşan küresel ekonomi ve siyaseti çok büyük bir girdabın içine sürükledi. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için elimizi taşın altına koyduk.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İstanbul süreci, Karadeniz girişimi gıda krizinin daha da derinleşmesinin önüne geçti.

BM kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgal artarak devam ediyor. İsrail katliam ve yıkımdan vazgeçmiyor. Filistin halkının nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Çözüme kavuşturulamayan her mesele zamanla büyümüştür. Halının altına süpürülerek sorunlar çözülemez.

İsrail, bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir.

Bölgemizde barış ve kalkınmaya giden yol bağımsız Filistin'in kabülünden geçiyor. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim.

Vicdan sahibi ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarındaki 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa (UNRWA) sahip çıkmaya davet ediyorum.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İkilinin görüşmesine ilişkin ise İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarak, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadeleye devam edeceğini söylediği kaydedildi.

Kaynak: NTV

# HER, İstanbul, VAR, seçim, Türkiye

13 Şub 2024 - 15:57 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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