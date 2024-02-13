Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

Z&S KADIN İÇ GİYİM KAPILARINI AÇTI
Seher İkiz’in işletmecisi olduğu Z&S kadın iç giyim mağazası, 1 Aralık itibariyle Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi Gönenç Apartmanı zemin katında kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla hizmete girdi. Geniş bir konsept ve zengin ürün çeşitliliğiyle Z&S iç giyim, müşterilerine aradıkları tüm markaları sunmayı hedefliyor.
KADINLARIN İÇ GÜZELLİĞİNİ YANSITMAK İSTİYORUM
Seher İkiz hayali olan mağazayı açtığını belirterek , “Özel sektörde çok çalıştım. Son olarak girişimci olmaya karar verdim ve çocukluktan beri hayalim olan iç giyim mağazamı açtım. Mağazada kadınların iç güzelliğini yansıtmayı istiyorum. Müşterilerimiz işletmemizde gecelik, kadının ihtiyacı olacağı tüm iç giyim ürünleri ve fantezi kostüm ile farklı bir konseptte ürünleri bulabilir.” dedi.
TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİRSİNİZ
Z&S müşterilerine kaliteli ürünler sunmayı hem de cazip fırsatlarla alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Z&S iç giyimin zengin ürün çeşitliliğiyle dolu mağazasında alışveriş yapabilirsiniz.
BU ADRESLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
İletişim: 0538 297 77 29
Adres: Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi Gönenç Apt. No:258/B İzmit- Kocaeli
Sosyal medya adresi: zehraseherofficial.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.