Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Şub 2024 - 16:04- Gündem G:

Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

ABONE OL Google News Sayfamız

Z&S kadın iç giyim mağazası kaliteli ürünleri ve geniş ürün yelpazesi ile İnönü Caddesi Gönenç Apartmanı zemin katında müşterilerini bekliyor.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı mask
Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı
Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Z&S KADIN İÇ GİYİM KAPILARINI AÇTI

Seher İkiz’in işletmecisi olduğu Z&S kadın iç giyim mağazası, 1 Aralık itibariyle Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi Gönenç Apartmanı zemin katında kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla hizmete girdi. Geniş bir konsept ve zengin ürün çeşitliliğiyle Z&S iç giyim, müşterilerine aradıkları tüm markaları sunmayı hedefliyor.Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

KADINLARIN İÇ GÜZELLİĞİNİ YANSITMAK İSTİYORUM

Seher İkiz hayali olan mağazayı açtığını belirterek , “Özel sektörde çok çalıştım. Son olarak girişimci olmaya karar verdim ve çocukluktan beri hayalim olan iç giyim mağazamı açtım. Mağazada kadınların iç güzelliğini yansıtmayı istiyorum. Müşterilerimiz işletmemizde gecelik, kadının ihtiyacı olacağı tüm iç giyim ürünleri ve fantezi kostüm ile farklı bir konseptte ürünleri bulabilir.” dedi.Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

 

TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİRSİNİZ

Z&S müşterilerine kaliteli ürünler sunmayı hem de cazip fırsatlarla alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Z&S iç giyimin zengin ürün çeşitliliğiyle dolu mağazasında alışveriş yapabilirsiniz. Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

 

BU ADRESLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

İletişim: 0538 297 77 29

Adres: Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi Gönenç Apt. No:258/B İzmit- Kocaeli

Sosyal medya adresi: zehraseherofficial.Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

# Kocaeli, İzmit, sosyal

13 Şub 2024 - 16:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Rumeli Türkleri’nde yeni başkan Hasan Pehlivanoğlu mask
Rumeli Türkleri’nde yeni başkan Hasan Pehlivanoğlu
Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı mask
Yüzde 45 zam teklif eden Goodyear ile görüşme başladı
Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı mask
Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı
İzmit'te 3521 m² tarla mahkemeden satılık mask
İzmit'te 3521 m² tarla mahkemeden satılık
Elektrik motoru satın alınacak mask
Elektrik motoru satın alınacak
Bakım ve onarım hizmeti alınacak mask
Bakım ve onarım hizmeti alınacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL