Z&S kadın iç giyim mağazası kapılarını açtı

Z&S KADIN İÇ GİYİM KAPILARINI AÇTI

Seher İkiz’in işletmecisi olduğu Z&S kadın iç giyim mağazası, 1 Aralık itibariyle Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi Gönenç Apartmanı zemin katında kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla hizmete girdi. Geniş bir konsept ve zengin ürün çeşitliliğiyle Z&S iç giyim, müşterilerine aradıkları tüm markaları sunmayı hedefliyor.

KADINLARIN İÇ GÜZELLİĞİNİ YANSITMAK İSTİYORUM

Seher İkiz hayali olan mağazayı açtığını belirterek , “Özel sektörde çok çalıştım. Son olarak girişimci olmaya karar verdim ve çocukluktan beri hayalim olan iç giyim mağazamı açtım. Mağazada kadınların iç güzelliğini yansıtmayı istiyorum. Müşterilerimiz işletmemizde gecelik, kadının ihtiyacı olacağı tüm iç giyim ürünleri ve fantezi kostüm ile farklı bir konseptte ürünleri bulabilir.” dedi.

TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİRSİNİZ

Z&S müşterilerine kaliteli ürünler sunmayı hem de cazip fırsatlarla alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Z&S iç giyimin zengin ürün çeşitliliğiyle dolu mağazasında alışveriş yapabilirsiniz.

BU ADRESLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

İletişim: 0538 297 77 29

Adres: Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi Gönenç Apt. No:258/B İzmit- Kocaeli

Sosyal medya adresi: zehraseherofficial.