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13 Şub 2024 - 16:11- Siyaset G:

Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”

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Kuruçeşme’de esnafı gezen, Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, büyük ilgi gördü

Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı” mask
Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”
Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”
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AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı program kapsamında saha çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kuruçeşme bölgesinde girilmedik sokak ve mahalle bırakmadı. Kuruçeşme Merkez Camii'nde sabah namazı ile başlayan programlar gece geç saatlere kadar devam etti.

Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”

 

‘YENİ İZMİT’İN HEYECANI SARDI

Kuruçeşme bölgesinde faaliyet gösteren, Sivil Toplum Kuruluşu ve bölge muhtarlarını da ziyaret eden Başkan Adayı Tutuş, semt pazarına uğrayarak, esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet etti. “İzmit’imizin tümüne ‘yeni İzmit'in’ heyecanı yayılmış durumda” diyen Tutuş, “Bunu sahada çok iyi görüyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve samimiyeti bizlere enerji veriyor.

Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”

 

İZMİT’İN 5 YILI ZİYAN OLDU

Ben her zaman sahalardayım, İzmitliler Muharrem Tutuş'u çok iyi tanır. Ben de İzmitli hemşerilerimi çok iyi tanırım. İzmit AK Parti Belediyeciliğini çok iyi biliyor. Geçtiğimiz 5 yıl ziyan oldu. İzmitli hemşerilerim, bahane, şikâyet, kavga ve kaostan başka bir şey görmedi. İzmitli hemşerilerim sosyal medya belediyeciliğinden bıktı, hizmet belediyeciliğini dört gözle bekliyor” dedi.

Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”
Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”
Tutuş, “İzmitliler sosyal medya belediyeciliğinden bıktı”

Kaynak: Bülten

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13 Şub 2024 - 16:11 - Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sadi - iyi de pazarda sormamışlar mı.. ne bu fiyatlar diye ? :))

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:43

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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