İşte Kocaelispor'un ara transfer bilançosu

YABANCILARDAN KAZANÇ 142 BİN EURO
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun önceki akşam katıldığı canlı yayında ara transfer rakamlarını detaylı olarak açıkladı. Koyun giden yabancı oyuncu Tanque’den elde edilen bonservis ve tasarruf edilen tutarın toplam 1 milyon 72 bin Euro olduğunu belirtti, gelen yabancılara(Vukovic, Georgi, Devit ve Ramil) sezon sonuna kadar ödenecek rakamın da 930 bin Euro olduğunu açıkladı. Ara dönemde yabancı futbolcu gidişi ve gelişinden kulübün kazancı 142 bin 500 Euro oldu. Tanque’nin gidişiyle gelen kaynak ara dönemde alınan üç yabancının sezon sonuna kadarki maliyetini karşılamakla kalmadı, üste para da kaldı.
YERLİLERDEN 11 MİLYON KAZANÇ SAĞLANDI
Başkan Engin Koyun ara dönemde ayrılan yerli futbolculardan elde edilen bonservis, kiralama bedeli ve tasarruf edilen rakamın 14 milyon 300 bin TL, gelen yerli oyunculara yani Duhan ile Haşim Arda’ya sezon sonuna kadar ödenecek tutarın da 3 milyon 225 bin TL olduğunu belirtti. Başkan Koyun yerli oyunculardan kulübün kazancısın da 11 milyon 75 bin TL olduğunu açıkladı. Ara transferde yerli ve yabancı geliş ve gidişi sonrasında bilanço artı 17 milyon TL oldu. Ara dönemde yapılan önemli transferlerle takım güçlenirken, özellikle Tahque’nin satışından kazanılan kaynakta bütçede de rahatlama oldu.
KOCAELİSPOR’DA ARA TRANSFERİN RAPORU:
GELENLER
GİDENLER
Ramil
Tanque
Vukovic
Emre Nefis
Girogi
Yusuf Emre Gültekin
Davit
Mert
Haşim Arda
Alihan
Duhan
Atabey
Lawal
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Mert Güncan - Abi seffaflik sifir bu yonetimde net olamiyorlar ne olur sende yaz tesis ne oldu stadyum otoparki ne oldu herseyi net aciklamalisiniz yarin siz giderseniz yeni bir tesisimiz yok bizim.bizim cocuklarimiz super ligde sehrin takimini görecek mi ? Acaba !
Sevko - Tek tek kime ne verildi yazılmayınca bu rakamları kimse ciddiye almaz
Jimnastikci - Gerçekten bazen komedi filminin içindeyiz diye düşünmeye başladım. Takımın en golcü oyuncusu gitmiş. Ne katkısı olacağı belli olmayan maliyeti yüksek 4 oyuncu alınmış neymiş kardaymışız. Onur atasayarı Yusuf emreyi niye yazmadınız onlara verilecek para ne olacak. Takım çıkamassa siz görürsünüz kar nasıl oluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.