İşte Kocaelispor'un ara transfer bilançosu

YABANCILARDAN KAZANÇ 142 BİN EURO

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun önceki akşam katıldığı canlı yayında ara transfer rakamlarını detaylı olarak açıkladı. Koyun giden yabancı oyuncu Tanque’den elde edilen bonservis ve tasarruf edilen tutarın toplam 1 milyon 72 bin Euro olduğunu belirtti, gelen yabancılara(Vukovic, Georgi, Devit ve Ramil) sezon sonuna kadar ödenecek rakamın da 930 bin Euro olduğunu açıkladı. Ara dönemde yabancı futbolcu gidişi ve gelişinden kulübün kazancı 142 bin 500 Euro oldu. Tanque’nin gidişiyle gelen kaynak ara dönemde alınan üç yabancının sezon sonuna kadarki maliyetini karşılamakla kalmadı, üste para da kaldı.

YERLİLERDEN 11 MİLYON KAZANÇ SAĞLANDI

Başkan Engin Koyun ara dönemde ayrılan yerli futbolculardan elde edilen bonservis, kiralama bedeli ve tasarruf edilen rakamın 14 milyon 300 bin TL, gelen yerli oyunculara yani Duhan ile Haşim Arda’ya sezon sonuna kadar ödenecek tutarın da 3 milyon 225 bin TL olduğunu belirtti. Başkan Koyun yerli oyunculardan kulübün kazancısın da 11 milyon 75 bin TL olduğunu açıkladı. Ara transferde yerli ve yabancı geliş ve gidişi sonrasında bilanço artı 17 milyon TL oldu. Ara dönemde yapılan önemli transferlerle takım güçlenirken, özellikle Tahque’nin satışından kazanılan kaynakta bütçede de rahatlama oldu.

KOCAELİSPOR’DA ARA TRANSFERİN RAPORU: