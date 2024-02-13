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13 Şub 2024 - 16:14- Spor G:

İşte Kocaelispor'un ara transfer bilançosu

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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun camiada merak edilen ara transferdeki mali tabloyu açıkladı. Tanque’nin gidişiyle elde edilen kaynak gelen 4 yabancının sezon sonuna kadarki maliyetini karşıladı. Ara dönemdeki geliş ve gidişler artı 17 milyon TL yazdı. Takım güçlenirken, bütçede de rahatlama oldu.

Hayrettin Albayrak
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İşte Kocaelispor'un ara transfer bilançosu mask
İşte Kocaelispor'un ara transfer bilançosu
İşte Kocaelispor'un ara transfer bilançosu
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YABANCILARDAN KAZANÇ 142 BİN EURO

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun önceki akşam katıldığı canlı yayında ara transfer rakamlarını detaylı olarak açıkladı. Koyun giden yabancı oyuncu Tanque’den elde edilen bonservis ve tasarruf edilen tutarın toplam 1 milyon 72 bin Euro olduğunu belirtti, gelen yabancılara(Vukovic, Georgi, Devit ve Ramil) sezon sonuna kadar ödenecek rakamın da 930 bin Euro olduğunu açıkladı. Ara dönemde yabancı futbolcu gidişi ve gelişinden kulübün kazancı 142 bin 500 Euro oldu. Tanque’nin gidişiyle gelen kaynak ara dönemde alınan üç yabancının sezon sonuna kadarki maliyetini karşılamakla kalmadı, üste para da kaldı.

İşte Kocaelispor'un ara transfer bilançosu

YERLİLERDEN 11 MİLYON KAZANÇ SAĞLANDI

Başkan Engin Koyun ara dönemde ayrılan yerli futbolculardan elde edilen bonservis, kiralama bedeli ve tasarruf edilen rakamın 14 milyon 300 bin TL, gelen yerli oyunculara yani Duhan ile Haşim Arda’ya sezon sonuna kadar ödenecek tutarın da 3 milyon 225 bin TL olduğunu belirtti. Başkan Koyun yerli oyunculardan kulübün kazancısın da 11 milyon 75 bin TL olduğunu açıkladı. Ara transferde yerli ve yabancı geliş ve gidişi sonrasında bilanço artı 17 milyon TL oldu. Ara dönemde yapılan önemli transferlerle takım güçlenirken, özellikle Tahque’nin satışından kazanılan kaynakta bütçede de rahatlama oldu.

KOCAELİSPOR’DA ARA TRANSFERİN RAPORU:

GELENLER

GİDENLER

Ramil

Tanque

Vukovic

Emre Nefis

Girogi

Yusuf Emre Gültekin

Davit

Mert

Haşim Arda

Alihan

Duhan

Atabey

Lawal

 

 

# kocaelispor, başkan, para, transfer
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13 Şub 2024 - 16:14 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Mert Güncan - Abi seffaflik sifir bu yonetimde net olamiyorlar ne olur sende yaz tesis ne oldu stadyum otoparki ne oldu herseyi net aciklamalisiniz yarin siz giderseniz yeni bir tesisimiz yok bizim.bizim cocuklarimiz super ligde sehrin takimini görecek mi ? Acaba !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 18:13
02

Sevko - Tek tek kime ne verildi yazılmayınca bu rakamları kimse ciddiye almaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 17:26
01

Jimnastikci - Gerçekten bazen komedi filminin içindeyiz diye düşünmeye başladım. Takımın en golcü oyuncusu gitmiş. Ne katkısı olacağı belli olmayan maliyeti yüksek 4 oyuncu alınmış neymiş kardaymışız. Onur atasayarı Yusuf emreyi niye yazmadınız onlara verilecek para ne olacak. Takım çıkamassa siz görürsünüz kar nasıl oluyor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 16:36
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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