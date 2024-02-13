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13 Şub 2024 - 16:54- Gündem G:

Erzincan'da madenin bulunduğu bölgede toprak kayması çok sayıda işçi toprak altında

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Vali Hamza Aydoğdu, toprak altında kalanların olduğunu, sayının net olmadığını söyledi.

Erzincan'da madenin bulunduğu bölgede toprak kayması çok sayıda işçi toprak altında
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Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Bkaan Yerlikaya: 9 işçiden haber alınamıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Civar illerden AFAD, Jandarma, TSK ve UMKE ile yapabileceğimiz her şeyi seferber ettik. 400 kişi ve 40'ın üstünde araç sahada çalışıyor. Maden ocağının üstünde büyük bir kütle var. Ağırlığı taşıyamamasından dolayı kaymadan kaynaklanan bir göçük söz konusu. 667 çalışanın içinden 9 çalışanımızın eksik olduğunu ve muhtemelen bu kayan toprağın altında olduğunu düşünüyoruz. Bütün temennimiz arama kurtarmayla birlikte müjdeli haberler vermek istiyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik’in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14:30’da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Toprak altında kalanlar var"

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Şu anda olay yerindeyiz. AFAD ekipleri, UMKE, 112, 400 kişilik ekibimiz burada. Arkadaşlarımız fabrikanın dışında istiflenen toprağın kayması sonucu bu toprak altında kalan çalışanlar. Hızlı bir şekilde hem AFAD ekipleri, arama kurtarma ekipleri toprağı kaldırmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda da biz net rakamları, kaç çalışanın toprak altında kalmış olabileceğini çıkarmaya çalışıyoruz. Burada netlik olduğu anda da kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

9 ilden personel sevk edildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. " denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, HER, soruşturma, araç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

13 Şub 2024 - 16:54 Erzincan- Gündem --- Okunma

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