Başiskele’nin İlk Taziye Evinde İlk Taziye

Başiskele’de vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her anında yanında olan Başiskele Belediyesi, kayıplarının acısını yaşayan vatandaşlara, Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi üzerinde yaptığı ilk taziye eviyle destek olmaya devam ediyor.

Cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına yapılan taziye evi, toplumda önemli bir yer tutan taziye geleneğini yaşatmanın yanı sıra cenaze sahiplerine büyük kolaylıklar da sunuyor.

CENAZE SAHİPLERİNDEN BAŞKAN ÖZLÜ’YE TEŞEKKÜR

Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden ve 60 yaşında yakalandığı hastalık sonrası vefat eden Kemal Özcan’ın taziyesi ile kapılarını ilk kez açan taziye evinde dualar edildi ve ikramlarda bulunuldu. Akrabalarını, yakınlarını ve sevenlerini taziye evinde ağırlayan cenaze sahipleri, taziye evi ve destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye teşekkür ettiler.

Kaynak: Bülten