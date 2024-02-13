İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 işçiden haber alınamıyor 400 kişiyle aramalar sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, meydana gelen kazayla ilgili madende 667 çalışan olduğunu ve 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

"TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu." ifadelerini kullandı.

"10-12 İŞÇİNİN TOPRAK ALTINDA OLMA İHTİMALİ VAR"

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da olayla ilgili yaptığı konuşmada, kurtarma çalışmalarının başladığını bildirerek, 10-12 işçinin toprak altında olma ihtimali olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR KAZA İLK"

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise "Toprak altında kalanlar var, tam sayı net değil. Arama çalışmaları sürüyor. Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi