Kahve dükkanında mide bulandıran görüntü

Edirne’de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan işletmede mide bulandıran görüntü kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde, işletme yetkilisi birinin kahve fincanlarını tükürerek temizlediği yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekerken, Edirne Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu.
Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durum tespit edildiği, gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde Harput Dibek olarak faaliyet gösteren kahveci dükkânına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri gittiği, kahve dükkânının hijyen ve sağlık şartlarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyetinin durdurulduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.