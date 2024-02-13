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Formula 1 İstanbul Park'a geri dönüyor: TOSFED ihale detaylarını açıkladı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, İstanbul Park için yapılacak ihalede pistin sporculara bedelsiz açılması ve Formula 1 Grand Prix’sinin geri gelmesi koşullarını içerdiğini duyurdu.

Formula 1 İstanbul Park'a geri dönüyor: TOSFED ihale detaylarını açıkladı mask
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), nisan ayı başında yapılacak İstanbul Park'ın işletmesiyle ilgili ihalenin şartnamesinde, pistin bedelsiz olarak federasyonun kullanımına açılması ve Formula 1 yarışı düzenlenmesi maddelerinin yer aldığını belirtti.

TOSFED, akıbetinin ne olacağı kamuoyu tarafından merakla takip edilen İstanbul Park'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Altı ayı aşkın süredir devam eden işgalde artık sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pistin işletmesi ile ilgili ihale duyurusunda, TOSFED'in pistin Türk sporcularımız tarafından kullanılmasına dair çağrısına resmi olarak yer verildi. Nisan ayı başında yapılacak yeni ihalenin şartnamesinde, milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pistin bedelsiz olarak TOSFED kullanımına açılması şart koşuldu. Pistin kapılarının, 2005’ten bu yana ilk kez Türk sporu ve sporcusuna açılmasının yanı sıra ihale koşullarında yer alan Formula 1’in ülkemize geri getirilmesi şartı da hem otomobil sporları hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Yeni ihale şartnamesiyle İstanbul Park’taki fiili işgalin sonlanacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. 2021'deki federasyon başkanlığı seçimlerinde, pistin tekrar gerçek sahibi olan sporumuza kazandırılabilmesi için gereken tüm mücadeleyi yürüteceğimize dair bir söz vermiştim. Bu söz kapsamında pistin Türk sporcularımız tarafından kullanılacak olmasının gururunu yaşıyoruz. Öte yandan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin yeniden düzenlenebilmesi adına devletimiz tarafından federasyonumuza verilen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle federasyonumuz ve sporumuza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, Formula 1’in yeniden ülkemize dönmesinin yolunu açan ve pistin Türk sporcularımıza hizmet etmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve Sayın Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu’ya şükranlarımızı sunuyorum. Yeni sürecin devletimiz, milletimiz ve sporumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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13 Şub 2024 - 17:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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