Barbaros Hayrettin yarı finallerde

KIZLAR FUTBOLDA YİNE İDDİALI
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün oyuncuların oluşturduğu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, kızlar futbolda ilk grubu ilimizde birinci olarak tamamladı. İkinci tur maçlarını Yalova’da oynayan Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, ilk maçında İstanbul Şampiyonunu 1-0 yendi. Son maçında ise Balıkesir Spor Lisesi’nin Sultan Akyol (2) ve Esila Şerit’in attığı gollerle 3-1 yendi, Yalova Grubu’nu birinci tamamladı. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, yarı final maçlarına da iddialı gidecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.