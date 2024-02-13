Kavaklı Ortaokulu şampiyon

DAHA ÖNECE DE İLİMİZİ TEMSİL ETTİ

Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, daha önceki yıllarda da ilimizi kızlar futbolda bir çok kez temsil etti. Türkiye şampiyonasında final grubuna kadar yükselen Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, bu yıl il birinciliğine zorlanmadan ulaştı. Üç okulun katılması beklenen maçlarda Kocaeli Güneş Okulları çekildi. Gölcük Kavaklı Ortaokulu, Gebze Mesude İşman Ortaokulu’nu 7-0 gibi farklı skorla yendi, il birincisi oldu. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün altyapısında oynayan futbolcuların oluşturduğu Kavaklı Ortaokulu, bu kez de Türkiye finallerini hedefliyor.