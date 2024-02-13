Kavaklı Ortaokulu şampiyon

DAHA ÖNECE DE İLİMİZİ TEMSİL ETTİ
Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, daha önceki yıllarda da ilimizi kızlar futbolda bir çok kez temsil etti. Türkiye şampiyonasında final grubuna kadar yükselen Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, bu yıl il birinciliğine zorlanmadan ulaştı. Üç okulun katılması beklenen maçlarda Kocaeli Güneş Okulları çekildi. Gölcük Kavaklı Ortaokulu, Gebze Mesude İşman Ortaokulu’nu 7-0 gibi farklı skorla yendi, il birincisi oldu. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün altyapısında oynayan futbolcuların oluşturduğu Kavaklı Ortaokulu, bu kez de Türkiye finallerini hedefliyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.