Selanikspor çekildi

“BU SEZON LİGE ZATEN GİRMEYECEKTİK”
Selanikspor Başkanı İsmet Tuğal, bu sezon zaten lige girmek istemediklerini, hazırlık yapamadıklarını belirterek, “İki ay önce çocuğumu kazana kaybettim. Ayrıca ayağımdan da rahatsızdım. Takımla fazla ilgilenemeyeceğimi söyledim. Futbolcularımız bana gelip, kendilerinin maçlara çıkmak istediklerini belirttiler. Daha ligin başında maçlara gelmemeye başladılar. Son maçta takım sahaya 10 kişi çıktı, 90 dakikayı tamamlayamadı. Bu üzücü bir durumdu. Bundan dolayı da ligden çekilme kararı aldık” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.