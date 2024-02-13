Selanikspor çekildi

“BU SEZON LİGE ZATEN GİRMEYECEKTİK”

Selanikspor Başkanı İsmet Tuğal, bu sezon zaten lige girmek istemediklerini, hazırlık yapamadıklarını belirterek, “İki ay önce çocuğumu kazana kaybettim. Ayrıca ayağımdan da rahatsızdım. Takımla fazla ilgilenemeyeceğimi söyledim. Futbolcularımız bana gelip, kendilerinin maçlara çıkmak istediklerini belirttiler. Daha ligin başında maçlara gelmemeye başladılar. Son maçta takım sahaya 10 kişi çıktı, 90 dakikayı tamamlayamadı. Bu üzücü bir durumdu. Bundan dolayı da ligden çekilme kararı aldık” dedi.