Derincespor’da puan farkı 3’e çıktı

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

İlk kez yer aldığı 2.Lig’de kalcı olmak isteyen Derincespor, bir türlü düşme hattından çıkamıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan sarı-Lacivertli ekip, alt sıralardan kurtulma adına umutlanmıştı. İki hafta önce deplasmanda Uşakspor’u farklı skorla yenerek de rakipleriyle puan farkını bire indirmişti. Geçen haftayı maç yapmadan geçiren Derincespor, rakiplerinin kazanmasıyla da yeninden puan farkı açıldı. Derincespor 22 puanla düşme hattında yer alırken, hemen üzerinde 25 puanlı Düzcespor ve Etimesgut, 26 puanlı Sarıyer takımları bulunuyor.

PAZAR GÜNÜ AMEDSPOR GELİYOR

Geçen haftayı bay geçen Derincespor, bu arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Ocak döneminde takıma katılan futbolcular da, bu süre içinde takıma uyumları sağlanmaya çalışıldı. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü sahasında şampiyon adaylarından Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek. Derince Stadı’nda 14.00’de başlayacak maça spor severlerinde çok büyük ilgi göstermeleri bekleniyor. Teknik Sorumlu Turhan Sofuoğlu, sahalarından her takımı yenecek güçte olduklarını söyledi.