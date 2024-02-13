Derincespor’da puan farkı 3’e çıktı

TEHLİKE DEVAM EDİYOR
İlk kez yer aldığı 2.Lig’de kalcı olmak isteyen Derincespor, bir türlü düşme hattından çıkamıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan sarı-Lacivertli ekip, alt sıralardan kurtulma adına umutlanmıştı. İki hafta önce deplasmanda Uşakspor’u farklı skorla yenerek de rakipleriyle puan farkını bire indirmişti. Geçen haftayı maç yapmadan geçiren Derincespor, rakiplerinin kazanmasıyla da yeninden puan farkı açıldı. Derincespor 22 puanla düşme hattında yer alırken, hemen üzerinde 25 puanlı Düzcespor ve Etimesgut, 26 puanlı Sarıyer takımları bulunuyor.
PAZAR GÜNÜ AMEDSPOR GELİYOR
Geçen haftayı bay geçen Derincespor, bu arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Ocak döneminde takıma katılan futbolcular da, bu süre içinde takıma uyumları sağlanmaya çalışıldı. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü sahasında şampiyon adaylarından Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek. Derince Stadı’nda 14.00’de başlayacak maça spor severlerinde çok büyük ilgi göstermeleri bekleniyor. Teknik Sorumlu Turhan Sofuoğlu, sahalarından her takımı yenecek güçte olduklarını söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.