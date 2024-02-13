Biletler satışa çıktı

Taraftarlar Passo-Com Tr üzerinden biletlerini alabilecek. Öğrencilerin indirimli biletlerini KS Store’den temin edebilecek. Bilet fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Fiyatlar 70 ile 300 TL arasında değişiyor. Taraftarın maça ilgisi bekleniyor.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.