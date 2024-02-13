Kimsenin canı yanmadan su kanalına çözüm bulunmalı

YÜZLERCE ŞİKAYET YAZILDI

Konu ile ilgili bilgi veren mahalle sakinleri, “Su kanalı her geçen gün insan hayatını riske sokan ve sağlığına zarar veren bir noktaya geliyor. Yıllardır bu kanalın üstünün kapatılması, geçiş merdivenlerinin düzeltilmesi için sokak sakinleri olarak CİMER’e yazılar yazdık. Yüzlerce kez şikayet yazıları yazdık. Ama bir kez dahi geri dönüş olmadı.

HER GÜN ÇOCUKLAR KULLANIYOR

Su kanalının üzerinde geçiş amaçlı bulunan demir merdivenler, çok kısa ve eğimli olması sebebi ile özellikle yağışlı havalarda aşırı kayıyorlar.

300 metre ileride bulunan Yunus Emre İlkokulu’na gitmek için her gün 200’e yakın öğrenci bu su kanalının üzerindeki merdivenleri kullanıyorlar. Su kanalının içerisinden demir sivri çubukların olması tam bir hayati risk oluşturuyor. Bu sokakta yaşayan sakinler olarak bu konuya dair imza topladık ve gerekli mercilere imzayı iletmemize rağmen herhangi bir yaptırım söz konusu olmadı.

BİR KİŞİ SON ANDA KURTULDU

2022 yılında Derince Belediye Başkanı mahalle sakinleri ile sohbet amaçlı geldiğinde bu su kanalı kendisine gösterildi. Kendisi de bize hak verdi. Ancak ziyaretin ardından bir gelişme yaşanmadı. Ayrıca bu su kanalında gelen kötü kokular ve sineklere karşı ilaçlama yapılmaması nedeniyle çevrede yaşayan insanlar hastalıklara yakalandı. Yakın bir zaman içerisinde sokak sakinlerinden biri, evine giderken yağmurlu bir hava da ayağının kayması sonucu merdivenlerden yuvarlandı ve son hamlesi ile kanala düşmekten kurtuldu.

Çevre halkından bir cana daha zarar gelmeden bu su kanalına bir çözüm bulunmasını istiyoruz.