Körfez’deki Kent Kart dolum cihazı hep bozuk

Dolum cihazının sık sık bozulduğunu söyleyen vatandaşlar, dün sabah saatlerinde bozulan cihaz nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu kaydetti. Merkez Durağının ana durak olduğunu belirten vatandaşlar, “Kent Kart dolum cihazı sürekli bozulduğu için burada çok mağdur oluyoruz. 153’ü arayıp durumu defalarca bildirdik ama sorun çözülmedi. Kent merkezindeki diğer duraklara da Kent Kart dolum cihazı konulsun. En azından birkaç tane olunca daha az mağdur oluruz. Bu konuda büyükşehirden çalışma yapmasını bekliyoruz” dedi.