Dolum cihazının sık sık bozulduğunu söyleyen vatandaşlar, dün sabah saatlerinde bozulan cihaz nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu kaydetti. Merkez Durağının ana durak olduğunu belirten vatandaşlar, “Kent Kart dolum cihazı sürekli bozulduğu için burada çok mağdur oluyoruz. 153’ü arayıp durumu defalarca bildirdik ama sorun çözülmedi. Kent merkezindeki diğer duraklara da Kent Kart dolum cihazı konulsun. En azından birkaç tane olunca daha az mağdur oluruz. Bu konuda büyükşehirden çalışma yapmasını bekliyoruz” dedi.
Körfez’deki Kent Kart dolum cihazı hep bozuk
Körfez’de bulunan Merkez Durağında bulunan Kent Kart dolum cihazı ile ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet alıyoruz.
13 Şub 2024 - 18:41 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.