Şirintepe muhtarı isyan etti

Aylardır suyun mahallenin içine aktığını belirten Düzen, “Boran Sokak’ta aylardır mahalle arasına akan suyun kaynak su olduğunu anladık. Defalarca İSU’ya durumu bildirdik ama çözüm bulamadık. Su sorunu ile savaştığımız bu dönemde kaynak suyun bu şekilde mahalleye akması doğru değil. Bu konuda bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. İSU’nun gelip bu suyla ilgili çalışma yapması gerekiyor. Eğer çalışma yapılmazsa kazma kürek alıp işi ben yapacağım” dedi.