Denizdeki kirliliğin sebebi ne?

İzmit sahilindeki 1 Mart Vapur İskelesi ile SEKA Park’ta bulunan Marmara Balık’ın önünde biriken kirliliğin görüntülerini gönderen vatandaşlar, “ Hafta sonu havanın güzel olması nedeniyle ailemizle sahile indik. Ama gördüklerimiz gerçekten çok üzücüydü.

MÜSİLAJ KABUSU GİBİ

Denizin üzerinde oluşan kokudan deniz suyunu görmek imkansız. Aynı zamanda bu tabakadan gelen koku da insanların sahilde yürümesini engelliyor. SEKA Park Marmara Balık lokantasının önünde de deniz kirliliği çok fazla. Denetimlerin yeterli yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz ama bu kirlilik üç sene önce yaşadığımız müsilaj kabusu gibi görünüyor. Bu konuda belediyenin insanları rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu kirlilik tabakalarının da temizlenmesini talep ediyoruz” dedi.