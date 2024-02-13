Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Şub 2024 - 19:15- Perde Arkası G:

Denizdeki kirliliğin sebebi ne?

ABONE OL Google News Sayfamız

Hafta sonu aileleri ile birlikte İzmit’in sahillerine inen vatandaşlar denizin kirliliği ve denizden gelen koku nedeniyle rahatsız oldu. Gazetemize onlarca fotoğraf gönderen vatandaşlar denizdeki kirliliğin müsilaj belirtisi olduğunu iddia etti ve temizlenmesini istedi.

Denizdeki kirliliğin sebebi ne? mask
Denizdeki kirliliğin sebebi ne?
Denizdeki kirliliğin sebebi ne?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit sahilindeki 1 Mart Vapur İskelesi ile SEKA Park’ta bulunan Marmara Balık’ın önünde biriken kirliliğin görüntülerini gönderen vatandaşlar, “ Hafta sonu havanın güzel olması nedeniyle ailemizle sahile indik. Ama gördüklerimiz gerçekten çok üzücüydü.

MÜSİLAJ KABUSU GİBİ

Denizin üzerinde oluşan kokudan deniz suyunu görmek imkansız. Aynı zamanda bu tabakadan gelen koku da insanların sahilde yürümesini engelliyor. SEKA Park Marmara Balık lokantasının önünde de deniz kirliliği çok fazla. Denetimlerin yeterli yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz ama bu kirlilik üç sene önce yaşadığımız müsilaj kabusu gibi görünüyor. Bu konuda belediyenin insanları rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu kirlilik tabakalarının da temizlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Denizdeki kirliliğin sebebi ne?
Denizdeki kirliliğin sebebi ne?

# İzmit, hafta

13 Şub 2024 - 19:15 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.171.651 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Emekli - denize atin elinize ne gecerse zamanla deniz gosterir o pislikleri yuzunuze

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 20:20
01

. - Denize direkt atık bırakan fabrikalar var arıtma tesisi yok

Derelere atık bırakan fabrikalar var bu dereler denize bağlanıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 19:58
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ahmet Yesevi Cami ibadete açıldı mask
Ahmet Yesevi Cami ibadete açıldı
Karaosmanoğlu kitap imzalayacak mask
Karaosmanoğlu kitap imzalayacak
Yarım kalan otel inşaatı tehlike saçıyor mask
Yarım kalan otel inşaatı tehlike saçıyor
Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar mask
Uçurumun üst kısmı için önlem istiyorlar
Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira! mask
Reyon ve kasa fiyat farkı 25 lira!
Hat 73’ü ara tatillerde kaldırmayın mask
Hat 73’ü ara tatillerde kaldırmayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL