Denizdeki kirliliğin sebebi ne?

İzmit sahilindeki 1 Mart Vapur İskelesi ile SEKA Park’ta bulunan Marmara Balık’ın önünde biriken kirliliğin görüntülerini gönderen vatandaşlar, “ Hafta sonu havanın güzel olması nedeniyle ailemizle sahile indik. Ama gördüklerimiz gerçekten çok üzücüydü.
MÜSİLAJ KABUSU GİBİ
Denizin üzerinde oluşan kokudan deniz suyunu görmek imkansız. Aynı zamanda bu tabakadan gelen koku da insanların sahilde yürümesini engelliyor. SEKA Park Marmara Balık lokantasının önünde de deniz kirliliği çok fazla. Denetimlerin yeterli yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz ama bu kirlilik üç sene önce yaşadığımız müsilaj kabusu gibi görünüyor. Bu konuda belediyenin insanları rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu kirlilik tabakalarının da temizlenmesini talep ediyoruz” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emekli - denize atin elinize ne gecerse zamanla deniz gosterir o pislikleri yuzunuze
Vatandaş - Tabi ki chp
. - Denize direkt atık bırakan fabrikalar var arıtma tesisi yok
Derelere atık bırakan fabrikalar var bu dereler denize bağlanıyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.