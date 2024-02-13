Kontrolsüz çalışma kaldırımları bozdu

Kaldırımların inşaatta yapılan kontrolsüz kazı nedeniyle söküldüğünü iddia eden vatandaşlar, “Burada yürüyen vatandaşların hayati tehlikesi var. Biri düşse ciddi yaralanma yaşayabilir. Ayrıca kaldırımların altındaki elektrik ve su hatlarının kontrolsüz kazı sebebi ile açıktadır. Özellikle elektrik kabloları çok tehlikeli. Bin insan takılıp düşebilir, kablolar kopabilir, birine elektrik çarpabilir. Gerekli önlem alınmazsa, onarımlar yapılmazsa bu bölgede yürüyen tüm insanlar risk altındadır. Bu konuda belediyemizin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz” dedi.