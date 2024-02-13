Ahmet Yesevi Cami ibadete açıldı

Yıllarca tamamlanmadığı için tartışmalara neden olan, ulusal basında dahi yapımı gündem olan caminin yapımı büyükşehir tarafından üstlenildi ve inşaat tamamlandı. İbadethaneye açılan caminin alt katında bulunan dükkanlar da tek tek dolmaya başladı. Market, eczane ve PTT şubesi hizmete başladı. Yeni bir yaşam alanı haline gelen cami ve bölgesinde yeni hizmetler de gelecek.