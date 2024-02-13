13 Şub 2024 - 20:11- Perde Arkası

Kent Meydanındaki köpekler korkutucu olmaya başladı

İzmit Kent Meydanı çevresindeki kafelerle birlikte kentin en yoğun yerlerinden biri haline geldi. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu bu alanda bulunan sokak köpekleri ile ilgili de şikayetler var.