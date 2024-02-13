Teşekkürler Boluspor

KÜFÜRSÜZ, SON DERECE COŞKULU TRİBÜN

Bolusporlular maçlara çok ilgili değildir. TV’den izliyoruz, maratonun ortasında 800-900 kişilik grup dışında kimsecikler yok. 3’te 3 yapıp Play-Off için havaya girince, hele rakip de Kocaelispor olunca Pazar günü tribüne koştular. Bunda başkanlarının hafta başındaki çağrısı da rol oynadı. Bolulu meslektaşlar uzun zaman sonra tribünlerin bu kadar dolduğunu söylediler. Dolu derken, en fazla 3-4 bin kişi falandır. Ev sahibi takım hiç susmadan takımlarına coşkuyla destek verdi. Bence aldıkları puanda payları vardı. Beni mutlu eden hiç küfür etmemeleri. Ayrıca bize yönelik de en küçük bir olumsuzlukları yoktu.

BASIN TRİBÜNÜNDE ÇOK İYİ AĞIRLANDIK

Tam bir dostluk maçı havasında oynandı maç. Boluspor tribünlerinde çok sayıda Hodri Meydan atkısı açıldı. Basın tribününde de en iyi şekilde ağırlandığımızdan söz etmem gerekiyor. Gülen yüzleriyle kapıda karşıladılar bizi, su, çekirdek, sandviç ve çay servisi yapıldı, görevli sık sık gelip, “Bir isteğiniz var mı ?”diye sordu. Attığımız golde abartmadan sevindik, en küçük bir tepki vermediler. Kendileri gol attığında da hiç abartmadılar. Kısaca hem takımımız, hem taraftarımız, hem bizler en iyi şekilde ağırlandık. Böylesi bir misafirperverlik için Boluspor camiasını, Bolu basınını içtenlikle kutlamak isterim. Bu güzel ortamı görünce Play-Off’a kalırlar inşallah demekten kendimi alamadım.

ALİ BEYKOZ’DAN TEPSİ KEBABI ZİYAFETİ

Bu arada Bolu’daki ev sahipliğiyle ilgili bir teşekkür de Ali Beykoz hocama etmemiz gerekiyor. Gölcükspor’da 3 dönem görev yapan, son gelişinde takımı ipten alan Ali Hocam ile yıllardır iyi bir dostluğumuz vardır. Ne zaman Bolu’ya gitsek, sağ olsun bizimle yakından ilgilenir. Hafta içi sözleşmiştik. Selami Tarakçı, Süleyman Duran, Metin Tuncay, Umut Karagöz ve bendenizden oluşan ekibi Bolu merkezde özel bir mekanda ağırladı. Tepsi kebabı meşhurmuş. Harikaydı gerçekten. Parmaklarımızı yiyecektik neredeyse! Lahmacunlar da öyle. Sohbet eşliğinde yemeğimizi afiyetle yedik. Ali Beykoz Hocam tüm dostlarına selamlarını gönderdi.