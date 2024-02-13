Saadet Partisi ile İYİ Parti işbirliği yapıyor

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ile İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın, kent özelinde bazı işbirliklerinin yapılması için görüştüğü ve sonuç aldığı öğrenildi. Görüşmelerin sonucu olarak Çayırova ve Başiskele’de 2 partinin birbirinin adayına destek vermesi kararlaştırıldı. İYİ Parti, Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkanı Adayı Zafer Mutlu’yu desteklerken, Saadet Partisi de İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Şevki Demirci’yi desteleyecek. 2 parti arasında süren görüşmeler sonucu işbirliğinin genişleyebileceği konuşuluyor.