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13 Şub 2024 - 19:56- Siyaset G:

Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız”

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Cumhur İttifakı İzmit Belediyesi Başkan adayı Muharrem Tutuş, Cumhuriyet Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde Yazıcı ve Ataman ailelerine ziyarette bulundu.

Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız” mask
Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız”
Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız”
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AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) programları kapsamında saha çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Yazıcı ve Ataman ailelerine ziyarette bulundu.

Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız”

BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Samimi diyaloglar yaşandığı ev ziyaretlerinde konuşan Başkan Adayı Tutuş, "31 Mart itibariyle, vatandaşımız mahrum bırakıldığı hizmetlere yeniden kavuşacak. Bu bir lütuf değil. Vatandaşımızın hakkıdır. Daha yaşanabilir, toplumun her kesimini kucaklayan hizmet anlayışımız ile İzmit'imizi bir ve beraber yeniden inşa edeceğiz.

 

Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız”

ORTAK PAYDAMIZ İZMİT

İzmit'te herkesin her kesimin adayı olarak yola çıktım. İzmit benim evim ve içerisinde yaşayan her vatandaşımızı ailem gibi görüyorum. Kendi ailem için ne istiyorsam, tüm İzmitli hemşerilerimin ailesi için de aynı şeyleri isteyecek hassasiyete sahibim. Yeni İzmit bu samimiyet temelleri üzerine kurulacak. Dünya görüşümüz ve siyasi ideolojimiz ne olursa olsun; ortak paydamız ve derdimiz İzmit” dedi.

Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız”
Tutuş: “Yeni İzmit’te herkesi kucaklayacağız”

Kaynak: Bülten

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13 Şub 2024 - 19:56 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Gökalp - Fatma hanımı, ancak bayan bir aday yerinden edebilir, tutuş hafif kaldı Fatma Hanım'ın karşısında,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 20:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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