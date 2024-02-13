13 Şub 2024 - 20:09 - Ekonomi

Altında sert düşüş

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 15 dolar seviyesinde işlem görüyor. 13 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları...