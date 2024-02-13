Altında sert düşüş

Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının ardından dalgalandı.
ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklandı. Enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 yükseliş kaydetti.TÜFE'nin ocak ayında yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin ediliyordu.
Güne 2 bin dolar civarında başlayan ons altın, enflasyon verisi öncesinde 2.030 dolara kadar yükseldi.
Enflasyon rakamlarının ardından ons altın, 2.015 dolara kadar geriledi.
Gram altının fiyatı ise 1.968 liradan, çeyrek altın 3.282 liradan alıcı buluyor.
Güçlenen istihdam piyasasına işaret eden veriler öncülüğünde son zamanlarda açıklanan güçlü veriler, ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizerken yatırımcıların da erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu.
Piyasalar, Fed'in mart ayında yüzde 13 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu oran geçen ay yüzde 77 olarak fiyatlanıyordu.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.